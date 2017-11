Etterlyser eier etter funn av tilhengerkapell i veigrøfta

nyheter

En Altaposten-leser forteller at han fredag kveld i 19-tiden kom over et kapell til en tilhenger, som lå i grøfta ved Rafsnes, mot Rafsbotn-siden.

– Noen har mistet kapellet av tilhengeren sin her. Det ligger i grøfta der nå, sier mannen.

Det var ifølge mannen snakk om et aluminiumskapell.

– Jeg kunne se at det hadde fått seg en trøkk, mest sannsynlig i møte med fjellveggen. Jeg klarte ikke å se hvilket merke det var da jeg kjørte forbi. Jeg turte ikke å stanse for å sjekke nærmere etter eller ta bilder, da det er litt for uoversiktlig i disse svingene, sier mannen.