5000 kroner til Brystkreftforeningen

Det var under handelsmessa for noen uker siden at banksjef i Sparebank1 Nord-Norge, Ulf Tore Isaksen, lovde bort 5.000 kroner til den organisasjonen, idrettslaget eller kulturtiltaket som ble foreslått av folk i Alta.

– At engasjementet er stort viser de 179 forslagene vi fikk. Og vi har valgt ut Alta Brystkreftforening som får bidraget på 5000 kroner.

Ifølge Isaksen var det var mange som hadde foreslått brystkreftforeningen. To av forslagsstillerne hadde følgende budskap:

Gjør en god og bra innsats for alle som blir rammet. Tar vare på hverandre og nye medlemmer. Og har sosiale tiltak med trim, basseng, julebord m.m.