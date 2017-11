– Det verste uværet er over

nyheter

Stormen som har herjet i Vest-Finnmark avtar de kommende dagene, ifølge vakthavende meteorolog Ragnhild Nordhagen. Torsdag kveld ble det målt en gjennomsnittlig vindhastighet på 37 meter i sekundet i Hasvik, nok til å regnes som orkan, og 21 meter i sekunder i Hammerfest. I Alta var det ifølge meteorologisk institutt en god del roligere og ble ved midnatt ble det registrert kun 15 meter i sekundet ved Alta lufthavn.

– Lavtrykket som gav sterk vind i går ligger nå nord for Finnmark og passerer østover. Det er et nytt lavtrykk som ligger i bakkant, men dette vil ikke gi like sterk vind som det forrige lavtrykket, sier Nordhagen.

Det verste er over

I kveld kan man derfor i vestfylket oppleve liten til stiv kuling.

– Det kan derfor i natt se ut som det kommer opp i en sterk kuling ute ved bankene utenfor Vest-Finnmark.

Lørdag formiddag minker vinden ytterligere. Utover ettermiddagen og på søndagen vil det ifølge meteorologen være en sør- og sørvestlig bris.

– Det verste er med andre ord over. Utover helgen blir det mindre vind, sier Nordhagen.

Mildvær på vei

På yr.no kan man lese at temperaturene de neste dagene blir forholdsvis milde med to til fire plussgrader.

– Når det gjelder nedbør er det mest i ytre strøk, så i Alta ser det ut til å bli lettere. På søndag ser det foreløpig ut til at nedbøren ligger bare helt ute ved kysten, sier Nordhagen.

– Det verste er over, men det kommer nytt men minker igjen når dette er passer. Utover helgen blir det mindre vind og nedbøren ser ut til å holde seg i ytre strøk.

Meteorologens tekstvarsel

Fredag: Vest og sørvest opp i sterk kuling utsatte steder. I formiddag dreiende til sørvestlig liten til stiv kuling utsatte steder, først i vest. Skyet eller delvis skyet. Regn- og sluddbyger, på Vidda for det meste oppholdsvær.

Lørdag: Sørvest til nordvest opp i stiv kuling utsatte steder, om morgenen minkende til frisk bris i vest. Fra om ettermiddagen vestlig bris, opp i liten kuling på kysten i øst. Regn eller regnbyger, mest i ytre strøk. Snø over 300-500 meter.

Søndag: Skiftende bris, på kysten vestlig stiv kuling, minkende til frisk bris. Litt regn i ytre strøk av Vest-Finnmark, ellers oppholdsvær. Om kvelden skiftende bris. Oppholdsvær.