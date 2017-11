nyheter

Seks personer har meldt seg ut av Aps lokallag i Gamvik, to i Sør-Varanger, skriver NRK Finnmark. Tre av de seks fra Gamvik samt begge de to i Sør-Varanger er kommunestyremedlemmer, og ifølge kanalen medfører utmeldingene at partiet mister flertallet i begge kommunene.

Begge steder skal det være snakk om misnøye med den politiske og administrative ledelsen i kommunen.

Verken ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik eller Rune Rafaelsen i Sør-Varanger kjenner seg igjen i kritikken.