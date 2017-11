KrF: – Her forsterker budsjettet sentralisering

nyheter

Mer til bredbånd, omstilling av melkebruk, fylkeskommuner og politistillinger er blant kravene KrF legger på bordet når budsjettsamtalene starter mandag.

KrF lister opp 16 krav med distriktsprofil i forkant av samtalene med Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet om neste års statsbudsjett. Totalt beløper disse påplussingene i partiets alternative budsjett seg til godt over én milliard kroner.

– Dette er viktige områder for KrF, fordi vi ser at her går budsjettet i en feil retning og forsterker en sentraliserende trend, sier partiets energi- og miljøpolitiske talsmann Tore Storehaug til NTB.

Han mener regjeringens budsjettforslag vil gå utover en del av dem som velger å bo i distriktene.

KrF legger fram sitt alternative budsjett torsdag klokken 10.30.

Gamle kamper om igjen

Noen av de største økningene i KrFs distriktspakke er:

* 300 millioner til ressurskrevende tjenester, refusjonsordningen (kommunale tjenester til folk med psykisk utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige rusproblemer eller psykiske lidelser).

* 200 millioner i regionale utviklingsmidler, blant annet næringsutvikling i fylkene.

* 195 millioner til flere politistillinger i hele landet.

* 150 millioner til omstilling av melkebruk.

* 71 millioner til utbygging av bredbånd i distriktene.

– Når vi hører historier fra Bygde-Norge om at bredbåndsnettet ikke blir videreført inntil et alternativ er på plass, trenger vi ikke kutt, men en større offentlig innsats, sier Storehaug.

Han mener det i flere saker er frustrasjon i KrF over at partiet må kjempe for tidligere seirer en gang til.

– Tapskompensasjon for fylkeskommunene har vi måttet kjempe inn i hvert eneste budsjett, konstaterer stortingspolitikeren fra Sogn og Fjordane.

Flytter på 15–20 milliarder

KrF har de siste dagene gått ut med en rekke av satsingene i sitt alternative budsjett.

Partiet vil ha økt barnetrygd, flere faglærte i barnehagene og bedre permisjonsordninger i en familiepakke på totalt to milliarder kroner, melder NRK.

NTB meldte onsdag at partiet krever en lærernorm på skolenivå på maks 15 elever per lærer til og med 4. klasse og 20 elever per lærer fra 5. til 10. trinn. Helårseffekten av forslaget er 850 millioner kroner.

Partiet vil også prioritere 200 millioner kroner mer til Heimevernet, fjerne kutt i pressestøtten og si nei til regjeringens forslag om kutt i dagpengene. KrF vil også hente 1.500 flere kvoteflyktninger til Norge enn regjeringen foreslår.

På inndekningssiden vil partiet skrote avgiftsfritak på netthandel fra utlandet, noe Virke har beregnet vil gi 2,6 milliarder kroner ekstra i statskassen. KrF vil dessuten øke avgiftene på alkohol, tobakk, sukker og enkelte miljøområder, ifølge Fædrelandsvennen.

Totalt flytter KrF på 15–20 milliarder kroner i sitt budsjettforslag, skriver Dagens Næringsliv.

KrFs ferske stortingspolitiker Tore Storhaug (t.v.), her sammen med partileder Knut Arild Hareide under den høytidelige åpningen av Stortinget i høst, varsler kamp for å få mer penger på bordet til distriktstiltak i neste års budsjett. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix