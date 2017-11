Finnmarkingene gikk 38.000 perleturer

nyheter

– Det virker som om mange finnmarkinger har oppdaget at Perletur er en fin måte å gjøre seg kjent i egen kommune, og i nabokommunene, sier leder Hugo Tingvoll.

1. november var sesongen over og friluftsrådet kan konstatere at målsettingen er innfridd.

3.005 personer deltok på 38.656 registrerte turer, heter det i en pressemelding fra Finnmark friluftsråd. Målet var og få 3000 mennesker ut på tur.

Til tross for de store avstandene i Finnmark har Vidar Strandheim fra Hammerfest besøkt 143 av perleturene i fylket. Thorstein Kristiansen fra Alta nådde sitt mål om 100 forskjellige turer, mens Eldrid Oline Aas, også hun fra Alta, ikke ga seg før hun hadde vært innom 98 av fylkets 263 perleturer.

– Vi tenker at Perletur skal være den beste tilrettelegging for friluftsliv og folkehelse i Finnmark, sier Tingvoll.

Friluftsrådets daglige leder er usikker på om det er mulig å doble deltakerantallet i 2018, som blir tredje året for opplegget.

– Selv om vi doblet deltakelsen fra i fjor, er det kanskje å legge lista litt høyt å tro det samme for neste år. 5.000 deltakere kan være et greit mål å strekke seg etter, sier Tingvoll, som håper at også de siste fire kommunene blir med, nemlig Hasvik, Nordkapp, Lebesby og Nesseby.

Her er utdrag av statistikk i dag 2. november.

Kommune Ant. Registreringer Ant. Reg per innb Vardø 4 535 2,150 Kvalsund 1 745 1,704 Loppa 1 509 1,597 Båtsfjord 3 229 1,419 Måsøy 1 223 0,999 Tana 2 263 0,771 Hammerfest 7 840 0,741 Vadsø 3 892 0,638 Kautokeino 1 653 0,562 Berlevåg 549 0,556 Sør-Varanger 5 492 0,540 Karasjok 1 129 0,418 Gamvik 262 0,227 Porsanger 733 0,185 Alta 2 588 0,126 Lebesby* 17 0,013 Hasvik mangler tall Nordkapp mangler tall Nesseby mangler tall

Totalt antall registreringer: 38.656 (14.951 i 2016)

Totalt antall brukere: 3.005 (1.469 i 2016)