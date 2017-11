Storm og glatte veier i vente i Nord-Norge

nyheter

Torsdag kommer det et kraftig lavtrykk inn mot Nord-Norge.

– Allerede natt til torsdag får man ganske mye regn. Det er et problem siden det nå er stabilt og minusgrader. Dermed kan det bli såpeglatt på bakken, sier statsmeteorolog Ine-Therese Pedersen ved Meteorologisk institutt til NTB.

Hun opplyser at de er i ferd med å utarbeide et OBS-varsel for de nordligste fylkene.

– Folk bør kjøre forsiktig. Det er kommet snø flere steder, og nå kommer det en overgang til slaps og regn. I høyden vil det fortsatt komme snø og man får vanskelige kjøreforhold også der, med snøfokk og dårlig sikt, sier hun.

Det er Troms og Finnmark som rammes hardest av uværet, men også Nordland får sterk vind og mye nedbør. Torsdag blir den verste dagen.

– I Nordland får man sterk kuling og i Nord-Troms liten storm. I Finnmark får man sørlig sterk kuling, men der kan den også komme opp i liten storm, sier meteorologen.

Hun oppfordrer folk til å ta vanlige forholdsregler og binde fast løse gjenstander. Det ventes plussgrader langs mesteparten av kysten i Nord-Norge.

(©NTB)