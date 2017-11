Posten tester gjem-levering

nyheter

Med bakgrunn i at stadig flere ønsker hjemlevering av forsendelser, gjennomfører Posten en test der utvalgte husstander kan få pakken levert der de ønsker, selv om det ikke er noen hjemme.

Tilpasser seg

– Det finnes bare én riktig måte å levere, nemlig slik dine kunder ønsker å motta. Denne løsningen er en tilpasning av hjemlevering til livene vi lever i dag, og vi er spente på å se hva kundene synes, sier pressesjef John Eckhoff i Posten Norge i en pressemelding.

I første omgang vil dette være 10.000 husstander på postnumrene 0771-0773 Oslo, 1350 Lommedalen, 1405 Langhus, 3030-3033 Drammen, 4347 Lye, 4360 Varhaug, 5360 Kolltveit og 5357 Fjell.

– Hvis testen er vellykket og kundene er positive, er planen å justere etter innspill og deretter rulle dette ut som en tjeneste for hele landet. Men testen pågår nå og skal ikke utvides med ytterligere postnumre, sier Eckhoff til Altaposten.

Du bestemmer

Løsningen er veldig enkel. Husstanden finner først et sted de synes er passende for pakkelevering. Det kan være i en putekasse på terrassen, bak ei dør med kodelås eller et annet sted hvor postbudet kan sette pakken. Deretter registrerer du deg på posten.no og beskriver stedet.

– Vi er allerede i gang med testen, og tilbakemeldingene så langt er overstrømmende. De som har fått pakken på sitt eget leveringspunkt opplever det som både trygt og enkelt, sier Eckhoff.