Vil flytte mer makta over på nyregionen

I en felles pressemelding fra gruppelederne i Finnmark og Troms SV, Tommy Berg og Ellen Øseth, fremgår det at partiet ønsker endringer i anledning den forestående sammenslåingen av fylkene. Partiet mener stor-regionen bør få flere oppgaver enn hva de to fylkene har hver for seg i dag:

– Vi mener at det er viktig å tidlig fylle det regionale nivået med reelt innhold, og flytte makt ned fra staten. Fylkesmannsembetet bør kun inneha en kontroll- og tilsynsrolle, mens det nye fylket bør overta alle andre oppgaver derfra. Det er mange viktige oppgaver som i dag ikke er under folkevalgt kontroll. Helseforetakene er et eksempel. Nå må vi ta makta over vår egen regioen, sier de to.

SV mener en rekke punkter som i dag er lagt til staten bør legges under det nye fylkestingets kontroll. Partiet ramser opp:

Drift av sykehus og rehabilitering

Deler av barnevernet som i dag er statlig og kommunalt

Overordnede klimaplaner

Naturforvaltning og naturoppsyn

Arealavgift, både på land- og havområder

Overordnet arealplanlegging for større infrastrukturprosjekter

Store deler av de regionale forskningsrådene sin portefølje og administrasjon

Deler av statlig kulturstøtte som i dag forvaltes av f.eks. Norsk Kulturråd

Flere statlige næringspolitiske virkemidler f.eks. innen Innovasjon Norge

I tillegg skal det søkes å etablere samarbeidsavtaler mellom Sametinget og den nye fylkeskommunen, mener SV.