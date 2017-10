SV går for navnet Finnmark

nyheter

Finnmark og Troms SV har nemlig i et felles gruppemøte bestemt at de går for at den nye regionen skal ha navnet Finnmark.

– Dette er et historisk navn som kan spores tilbake til 800-tallet og er å finne i Egil-sagaen, påpeker Tommy Berg fra Finnmark SV og Ellen Øseth fra Troms SV i en pressemelding.

– Det er også et faktum at det som i dag er Troms og Finnmark var et felles nordnorsk amt fra 1789 til 1866.

Sekundert vil Finnmark SV og Troms SV gå for navnet Troms og Finnmark, heter det i meldingen.