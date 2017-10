Refset Finnmark Ap for manglende handlingsvilje

nyheter

Det felles fylkestingsmøtet mellom Finnmark og Troms varte ikke lenge før krangelen tok løs for fullt. Navnediskusjonen var så vidt kommet i gang da Claus Jørstad (Frp) entret talerstolen.

Han hamret løs mot Finnmark Ap:

– Ap i Finnmark har brukt 90 prosent av tida på å furte og si «nei, nei, nei!», i stedet for å ta for seg innholdet, strukturer, navn og mer. Det er ikke lagt opp til møter fra fylkestinget om møter rundt utfordringer og muligheter i regionen. Dette burde vært drøftet i fylkestinget før vi kom hit, slik at vi hadde drøftet de store sakene på forhånd. For begge fylker burde store saker som skole og samferdsel vært drøftet, i Finnmark burde Sametinget, Fefo og Sapmi vært tema i tillegg. Men nei, Ap har ikke vært interessert i dette. I stedet bruker vi altså en million på et sandpåstrøingsmøte, tordnet Jørstad.

Her la han også fram fellesforslaget fra Frp Troms og Finnmark – at det nye fylket skal hete Nordlys fylke:

– Det er et sterkt merkenavn, med internasjonal klang, sa Jørstad.

Tommy Berg (SV) tok til talerstolen umiddelbart etter Jørstad for replikk:

– Makan til svartmaling har vi ikke vært borti i denne sal, kommenterte han, før han etterlyste Frps sekundære navneforslag – noe Jørstad like etter klargjorde at ikke eksisterer:

– Frp støtter ikke noen andre forslag enn vårt, sa han.