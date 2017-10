Krf: Vil ikke stanse sammenslåingen

nyheter

Det har lenge vært knyttet seg spenning til hva Krf, som støtteparti for regjeringen, vil foreta seg i forhold til sammenslåingen av de to nordligste fylkene. Fra talerstolen under fylkestingsmøtet for Finnmark/Troms ga Widar Skogan (Troms Krf) tydelige signaler på at partiet ikke vil foreta seg noe for å reversere sammenslåingen av de to fylkene.

– Regionreformen har vært diskutert lenge, og de fleste er enige i at det er nødvendig å gjøre endringer. Dette er ikke noe som plutselig er kommet over oss. Og nå er vi kommet dit hen at beslutningen er tatt i Stortinget, denne ble tatt i juni. Etter det er et nytt storting er valgt, og signalene – slik vi i Krf Troms og Finnmark leser det – er entydige. Det blir ingen endring, vedtaket fra juni står fast, sa han fra talerstolen.

Krf ønsker seg også flere oppgaver og mer makt til det nye fylkestinget, og ifølge Skogan er en større region i stand til å utøve enda sterkere makt over eget område.

– Dette ser vi på som en viktig distriktsreform, sa han.