Karenina & I åpner filmfestival

nyheter

«Karenina & I» er åpningsfilm på årets Northern Character internasjonale film- & TV-festival i Murmansk. Den 25. oktober kunne filmfestivalen slippe nyheten om at Gørild Mauseths film er plukket ut som åpningsfilm for festivalen som i år har sitt 10-årsjubileum.

– Filmen har gjort avstandene mindre, både i folks bevissthet og i deres hjerter, sier Gørild Mauseth.

Hun er stolt og glad over at den grenseoverskridende filmen, hennes hjertebarn, «Karenina & I» skal åpne den internasjonale film- & TV-festivalen i Murmansk i november.

Mauseth er TV-aktuell i rollen som Margot i NRK-serien «Monster».

Northern Character internasjonale film- & TV-festival i Murmansk samler film- og TV-folk fra Barentsregionen, både veteraner og debutanter, samt et interessert filmpublikum. Foruten filmvisninger holdes det paneldebatter og kreative møter, samt andre kulturelle arrangementer. I 2017 feirer festivalen 10-årsjubileum.

– Det som er litt spesielt for meg er at togreisen jeg tok under innspillinga av Karenina & I, startet i nettopp Murmansk, sier Mauseth.

Om filmen

«Karenina & I» er laget av filmselskapet Orto Polare i Kjøllefjord, som eies av Mauseth og mannen Tommaso Mottola. Filmen skildrer Gørild Mauseths fysiske og følelsesmessige reise når hun skal spille Tolstojs Anna Karenina i Russland på originalspråket. Filmen er laget sammen med ektemann Tommaso Mottola og konkurrerer i klassen dokumentarfilm. Mottola er glad for at filmen åpner en slik viktig festival.

– Karrieren min trekkes mer og mer mot Barentsregionen, og det er fantastisk å utforske kulturen og landemerkene her, sier Mottola.

Flere norske filmer

Hele 13 filmer fra Norge er deltar i konkurranseprogrammet under Northern Character. «Karenina & I» får selskap av filmer som spenner fra selfangst til samisk oppvåkning og kritisk blikk på legemiddelindustrien. Et hovedtrekk ved filmene er likevel grenser. Blant annet stiller Trine Hamran spørsmål ved om det er flere likheter enn ulikheter mellom norske og russiske jenter i «The girls by the border». I alle fall når det gjelder å drømme om framtida? «The Mysterious Northwest passage» av Håvard Gulldahl (NRK Troms) handler om Vegard Ulvangs farefulle forsøk på å gå i Roald Amundsens fotspor, og krysse Nordvest-passasjen.

Her er de andre filmene Norge deltar i konkurransen med: «Sealers – One Last Hunt» (KOKO Film), «Freshman Fisherman» (NRK Troms), «Elsa Laula, The Woman Who Gathered Sápmi» (NRK Sápmi), «The Kiberg Odyssey» (Tundra Film), «Drawn To Trouble» (Fabelfjord), «Ellá Márge's Selfie» (NRK Sápmi), «The Planet Patrol» (NRK Troms), «Girl With A Fish Necklace» (Rein Film), «Everything Burns» (Mer Film) og «Cause Of Death: Unknown» (Manifesto Film).

Juryer utpeker vinnere i sju kategorier: dokumentarfilm, dokumentarfilm debutanter, tv-program, kortfilm, barne- og ungdomsprogram, kulturprogram og portrett. Norge har bidrag som konkurrerer i alle kategoriene. I tillegg deles det ut priser for beste regi, kameraarbeid og en hederspris.

Selve prisutdelingen foregår den 25. november.