34.000 til Vally

nyheter

Det er Verdensarvsenter for bergkunst, Alta museum IKS, som får økonomisk støtte fra Stiftelsen UNI. De 34.000 kronene går til drift og sikkerhetsutstyr for det flytende kulturminnet.

UNI deler ut hele 26.5 millioner kroner til ulike formål. Ett av de 168 prosjektene denne gangen var nettopp den mye omtalte fiskebåten som ble bygget på Hemnesberget allerede i 1917. 100-årsjubileet ble markert tidligere i år.

– Den er et flytende kulturminne og et viktig symbol på den stolte kystkulturarven som har stor verdi både for Alta Museum og Altas lokalbefolkning. I en fjord som ble fullstendig nedbrent, er denne båten eyt av meget få kulturminner igjen fra før krigen. Det finnes heller ikke mange båter av denne typen igjen i Finnmark. Derfor fikk MK Vally i 2000 offisiell status som verneverdig, heter det i en pressmelding.