– Uakseptabel vekst for oppdrett

nyheter

Organisasjonene i den såkalte Villmarksalliansen reagerer sterkt på at Per Sandberg mandag åpnet for mer oppdrett. Trafikklysene for næringa ble slått på, men det har blant annet Norske lakseelver lite sans for.

De mener dette innebærer at lakselus fra alle oppdrettsmerdene langs kysten tar livet av inntil 30 % av alle ville lakseunger når de svømmer fra ferskvann til saltvann på forsommeren, uten at det får konsekvenser for oppdrettsindustrien.

– Ville vi tillatt at oljeutslipp kunne ta livet av 30 % av sjøfuglene hvert år, uten at det skulle få konsekvenser for oljeindustrien? spør biolog og fagsjef i Norske Lakseelver, Erik Sterud, i en pressemelding.

Det er bare to av 13 områder langs kysten som får rødt lys, påpekes det.