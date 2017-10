– Dette Halloween-knepet bør alle foreldre lære seg

nyheter

I kveld bærer det ut i kveldsmørket for en drøss smårollinger ikledd skumle kostymer. Svarte eller mørke klær er en sikker vinner, men det fører med seg en aldri så liten risiko. Svarte klær lyser nemlig ikke spesielt godt opp, dermed øker også faren for påkjørsler og andre uhell.

– Ta på barna refleks, eller gjør refleks til en del av kostymet. Du kan bruke refleksspray, garn, eller andre ting, men husk at det er viktig å bruke godkjente reflekser i tillegg, for å være helt sikret, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Sjansen for å bli påkjørt reduseres med 85 prosent om man bruker refleks. Kun fem prosent av alle fotgjengere som blir påkjørt og skadet bruker refleks, ifølge tall Trygg Trafikk sitter med.

– Refleks er derfor vårt viktigste tips på Halloween. De små som er ute i gatene i kveld er gjerne kledd i mørke farger, det er blitt én time tidligere mørkt, og er det i tillegg regn i lufta er de nesten umulige å se for bilister, sier Brandeggen.

Men er det bare å finne fram et vellagret refleksbånd fra bakerst i skapet og klapse dette rundt armen til den håpefulle? Faktisk ikke. Reflekser har nemlig en «best før» dato.

– De bør skiftes hvert tredje år. De blir rett og slett slitt. Så selv om kostymet er det samme som i fjor, er det en grei tradisjon å bytte ut refleksene. Om du er usikker på om de fremdeles har effekt kan du lyse på dem med lommelykt i mørket, eller i et mørkt rom fra et par meters avstand for å sjekke om de fremdeles reflekterer lyset like godt, forklarer Brandeggen.