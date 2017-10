nyheter

I dag åpner FlyViking ny rute fra Tromsø, denne gangen østover. Det er den 24. rute i regi av det nystartede selskapet.

– Det har vært et ønske fra både næringsliv og politisk ledelse i Øst-Finnmark at vi skal tilby konkurranse og billigere billetter. Dette prøver vi å innfri nå med å åpne denne nye ruta. Så få vi håpe at de ønsker å bruke oss og ser verdien i å få konkurranse, sier administrerende direktør Heine Richardsen til iTromsø.

Flyet vil gå en gang om dagen, alle hverdager.