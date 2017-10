nyheter

Statens vegvesen, Veitrafikksentralen opplyser på sine nettsider at fylkesvei 882 ved Tappeluft er stengt inntil videre. Årsaken er at et kjøretøy har fått problemer.

Ifølge iFinnmark er det snakk om et utenlandsk vogntog som har fått problemer.

– Sjåføren skulle svinge inn på veien, men ble stående slik at det sperrer hele veien og kommer seg ingen vei, sier trafikkoperatør hos veitrafikksentralen (VTS), Helge Tømmervik til avisa.