nyheter

Mannen i 30-årene ble den 21. september ilagt et forelegg på 5.000 kroner for å ha kjørt lastebil uten yldig yrkessjåførkompetanse for godstransport.

Siden mannen ikke har godtatt forelegget, skal saken opp for Alta tingrett. Her vil det ble lagt ned påstand om bot på 6.000 kroner.

Saken er foreløpig berammet 6. desember.