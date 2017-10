– Nyfylket skal hete Nordlys

nyheter

Det er klart etter felles gruppemøte mellom Finnmark Frp og Troms Frp. Sentrale Claus Jørstad sier at Frp er enige om å gå på tvers av de andre partiene å bringe inn navnet «Nordlys fylke».

– Det er et godt navn med lokal tilhørighet, sier Jørstad som forteller at Frp også vil foreslå at det blir 45 representanter i det nye fylkestinget for «Nordlys fylke».

Han er opptatt av å få presisert tidligere uttalelser til Altaposten om at han peker på Tromsø som lokalisering for fylkesadministrasjonen og fylkeshovedstad.

– Det er nok en misforståelse. Det jeg sa og mener er at det er lettere å rekruttere til Tromsø. Det er en kvalitet, men Finnmark og Troms og Frp kommer til å jobbe for en utfasing fra både Vadsø og Tromsø, klargjør Claus Jørstad dagen før den første felles fylkessamlingen Troms/Finnmark. Møtet som kan avklare navnet på den nye regionen starter tirsdag klokken 10.00 og foregår i Kirkenes.

– Jeg var inne på argumentet om nærhet til Russland, noe jeg mener har liten relevans fordi dette ikke berører hovedoppgavene til fylkeskommunen. Derimot er fylkeskommunens oppgaver rettet mot Russland er perifert.