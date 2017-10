Ung «Innovasjonscamp» i Alta

nyheter

Ifølge en pressemelding som er sendt ut skal 150 elever fra videregående skoler i Finnmark delta på campen. Arrangementet er lagt til onsdag 1. november. Sjømat er tema på årets Innovasjonscamp i prosjektet «Ringer av vann». Elevene skal løse oppdrag knyttet til sjømatnæringen. Gruppen med den beste ideen går videre til den nasjonale finalen under «Det Norske Måltid» i Stavanger i januar.

Elevene mangler kunnskap

I 2016 eksporterte Norge sjømat for over 90 milliarder kroner. Dette gjør sjømat til en av våre viktigste eksportartikler. Til tross for dette har elever i Finnmark lite kunnskap om bransjen og yrkesmulighetene den tilbyr.

– Dette er en næring hvor vi i Finnmark har lange tradisjoner og gode forutsetninger for å ta del i verdiskapingen. Hvis vi skal være med på det norske sjømateventyret videre, må ungdommene våre få mer kunnskap og motivasjon for å jobbe i næringen. Vi ønsker at dagens ungdom skal bidra til at vi får nye arbeidsplasser knyttet til sjømatnæringen i fylket vårt, sier Svein Tore Dørmænen, styreleder i Ungt Entreprenørskap Finnmark.

Sterk fagjury

Ulike fagpersoner fra sjømatnæringen skal være veiledere og jurymedlemmer i satsingen.

– Det er flott å se hvordan fagpersoner stiller opp. De er gode ambassadører for næringen, og de bidrar til at læringen blir morsom og virkelighetsnær, sier Dørmænen.

Over 4000 barn og unge i Finnmark deltok forrige skoleår i ulike aktiviteter i regi av Ungt Entreprenørskap. Samarbeid med næringslivet og «lære-ved-å-gjøre» er gjennomgående i alle aktivitetene.

I «Ringer av vann» skal elevene bruke kreativiteten sin og utvikle nye produkter og tjenester som kan bidra til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i sjømatnæringen.

– Sjømatnæringen er kanskje Norges viktigste vekstnæring. For å utvikle næringen videre trenger vi de unge med på laget. I tillegg til å gi elevene kunnskap om næringen, håper vi at enda flere får opp øynene for de spennende og varierte jobbmulighetene som finnes i tilknytning til næringen. Vi håper også at innovasjons-konkurransene vil bidra til at elevene får ønske om, og styrket evne til, fremtidig entreprenørskap og gründervirksomhet i sjømatnæringen, sier Janita Arhaug, daglig leder i Sett Sjøbein.

Dette er «Ungt Entreprenørskap (UE) Finnmark»

(etablert i juni 2003)

Kontorsted: Tollbugata 16 - Banken, Vadsø

er en ideell og upolitisk organisasjon

medlem av organisasjonen UE Norge

har som formål å fremme entreprenørskap og kreativitet blant unge i Finnmark

har flere pedagogiske entreprenørskaps konsepter både på grunnskole, videregående og høgskole/universitet

gir elever og studenter mulighet til å drive en bedrift gjennom et år gjennom konsepter som Elevbedrift, Ungdomsbedrift og Studentbedrift.

styreleder for UE Finnmark er Svein Tore Dørmænen

UE Finnmark støttes av: