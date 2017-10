Tok seg inn i annen manns leilighet og festet vilt

nyheter

Det sier operasjonsleder Gunnar Øvergaard hos politiet. Den foreløpige oppsummeringen fra operasjonslederen er at det ble meldt om fest og skadeverk som følge av fest i en leilighet i Bukta/Altagårdsområdet. Noen hadde tatt seg inn i en leiligheten og festet her uten eiers samtykke.

– Det er på det rene at det var en del skader på leiligheten, men omfanget av skadene er det for tidlig å si noe om. Saken blir anmeldt og videre etterforsket, klargjør Øvergaard.

Han er imidlertid klar på politiets oppsummering er foreløpig, og at det gjernstår mye etterforskning for å kunne si hvordan festdeltakerne har fått tilgang til leiligheten. Uklarhetene går blant annet ut på om de har kommet til åpen leilighet eller om det har vært noen form for innbrudd.

Mye bråk

Ellers forteller twitterkontoen til politiet at det har vært en god del bråk i sentrum av Alta natt til søndag. Dette bekreftes av operasjonslederen.

– Ikke noe alvorlig, men mye småting. Her ble det gitt muntlige pålegg på grunn av ordensforstyrrelser. Blant annet ble en person innbragt til lensmannskontoret fordi han var overstadig beruset. Mannen i 20-årene satt i arrest, men ingen sak opprettes.

– Er ikke det uvanlig når noen settes i arrest?

– Nei, det er helt etter politilovens paragraf 9. I slik tilfeller driver politiet forebyggende arbeid og sørger for personers sikkerhet fordi de ikke er i stand til å ta vare på seg selv. Noen ganger kan de ble sendt hjem, andre ganger er de så beruset at de ikke kan gjøre rede for hvor de bor, og da kan arresten være et alternativ. De har ikke gjort noe galt, og skal ikke straffes. Derfor blir det ikke opprettet sak i slike tilfeller, sier Øvergaard til Altaposten.