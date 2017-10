Fant styrtet helikopter

nyheter

De åtte personene som var om bord, er antatt omkommet.

– Vraket av det savnede russiske helikopteret er etter all sannsynlighet lokalisert på 209 meters dyp, opplyser Hovedredningssentralen (HRS). Helikopteret forsvant torsdag under innflygningen til Barentsburg.

Det er en sonar fra forskningsskipet G.O. Sars som har gjort funnet, rundt 2,1 kilometer nordøst for Heerodden. Skipet ble omdirigert til Svalbard fredag for å delta i redningsaksjonen.

– Det som skjer nå, er at redningsaksjonen avsluttes og går over til å være et søk etter antatt omkomne i regi av politiet. Det blir Sysselmannen som leder arbeidet lokalt, sier redningsleder Frode Iversen i HRS til NTB.

Omfattende søk

Store ressurser har deltatt i redningsaksjonen de siste dagene, deriblant Sysselmannens skip Polarsyssel, kystvaktskipet Barentshav, flere helikoptre og fly.

Natt til søndag landet også en russisk delegasjon på 40 personer for å bistå i arbeidet.

Letemannskapene har konsentrert seg om et område hvor det tidlig ble observert luftbobler på havbunnen med sonar. I dette området ble det også funnet flybensin på overflaten etter styrten.

I løpet av helgen gjorde undervannsfartøyer funn som ble betegnet som interessante i området, og det er her helikopteret nå er funnet.

Forsvant torsdag

Alle de åtte som var om bord i helikopteret, var russiske statsborgere. Helikopteret var sist i kontakt med lufttrafikktjenesten i Longyearbyen klokken 13.06 torsdag, da det ble bedt om å kontakte den russiske helikopterbasen på Kap Heer.

Siden har ingen hørt fra helikopteret. Det er heller ikke kommet noen signaler fra nødpeilesenderen.

Helikopteret eies av selskapet Convers Avia som opererer for det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol i Barentsburg.