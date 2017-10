– Unik enighet i fiskeripolitikken

nyheter

– Jeg tror det er unikt at Finnmark har en såpass stor tverrpolitisk enighet i fiskerisaker, sa fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Uttalelsen falt etter at forslag om endring i regulering av kongekrabbefangsten i 2018 og kystflåtens størrelsesbegrensning hardde vært til behandling i fylkesutvalget i denne uken.

På fylkesutvalgets møte tirsdag 24. oktober var flere fiskerisaker saker til behandling; «Høring – regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018» og «Høring – Endring av størrelsesbegrensningen for kystflåten.» I begge sakene ble det votert over ett omforent forslag til høringsuttalelse.

Endrer ingenting

Forvaltningen av kongekrabbe skal legge til rette for lønnsom næringsaktivitet og sysselsetting i det kvoteregulerte området. Prinsippet om at fangst av kongekrabbe skal være forbeholdt dem som er mest berørt og plaget av den i andre fiskerier, var viktige prinsipper for behandlingen i fylkesutvalge. Fylkesutvalget gikk i mot Fiskeridirektoratets forslag om at fartøy mellom 6 og 15 meter i Vest-Finnmark skal få adgang til å delta i det kvoteregulerte fangsten.

– Det er vanskelig å forutse alle konsekvensene av forsalget om at alle fylkets fartøy mellom 6 og 15 meter gis adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i det kvoteregulerte området, men en nødvendig konsekvens er at totalkvoten må fordeles på flere og dette antas at det vil slå negativt ut for fiskerne og fiskerisamfunnene i Øst-Finnmark, sier Vassvik (Ap).

Høyre med

Jo Inge Hesjevik (H) påpeker videre at grensen for det kvoteregulerte området ikke foreslås endret i denne sammenhengen.

– Dette er et viktig moment i denne saken, og jeg mener det er den geografiske grensen som må være styrende for adgangen til å fangste. Så lenge grensen ikke endres tilsvarende, finnes det ingen gode argumenter for å utvide adgang for fiskere fra Vest-Finnmark uten at man samtidig åpner for adgang fra fiskere fra Troms, Nordland eller andre deler av landet, forklarer Høyre-representanten som også er aktiv fisker

For å ivareta prinsipp om at kongekrabbe skal være forbeholdt dem som er mest berørt og plaget av den i andre fiskerier støttet fylkesutvalget endring av omsetningskravet fra 100 000 kroner til 20 000 for hel kvote. Fylkesutvalget forutsatt at dette kravet ikke blir gjeldende før 1.1.2019.

–Endring av omsetningskravet for hel kvote «over natten» er ikke forutsigbart, og vi mener at det er viktig at de fiskerne som har planlagt drift etter gjeldende omsetningskrav får rimelig tid og mulighet til å kvalifisere seg for fortsatt hel kvote. Derfor mener vi at omsetningskravet først skal gjøres gjeldende fra og med 1.1.2019 og ikke 1.1.2018, sier høyres Jo Inge Hesjevik.

Størrelsesbegrensningen

Fiskeflåten er inndelt i ulike fartøygrupper som er avgrenset av ulike parametre. Avgrensning av lasteromsvolumet er en måte å regulere fangstkapasiteten til det enkelte fartøyet på, og gjeldend avgrensninger er basert på en maksimal størrelse på faktisk lasteromsvolum. Skillet mellom kystfiskeflåten og den havgående flåten er i dag på 500 kubikkmeter lasteromsvolum. Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) foreslår nå å endre størrelsesbegrensningen for kystflåten fra 500 til 600 eller 700 kubikkmeter, alternativt forskriftsfeste en snevrere definisjon av hva som skal regnes som lasterom. Begge alternativene vil åpne for større kystfiskefartøy enn i dag.

Fylkesutvalget ser ikke behovet for foreslåtte endringer og mener at dette ikke vil løse Fiskeridirektoratets utfordringer med verken likebehandling eller å definere hva som skal med i beregningen av totalt lasteromsvolum. Fylkesutvalget påpeker i sin høringsuttalelse at det er en vesentlig forskjell mellom ønsker og behov, og viser til at utfordringene som høringen bygger på kan løses internt i Fiskeridirektoratet gjennom bedre koordinering og samordning.