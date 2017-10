Avinor venter med sin vurdering av storflyplass

nyheter

Hammerfest kommune har allerede vedtatt en reguleringsplan med to alternativer for Nye Hammerfest Lufthavn anlagt på Grøtnes mellom Hammerfest og Kvalsund. Begge alternativene er storflyplasser med henholdsvis asfaltert rullebane 1770 eller 2220 meter. Det siste som et byggetrinn to dersom alternativet 1 med kortest rullebane blir valgt.

Kommunikasjonssjef Gurli Høeg Ulverud i Avinor sier til Altaposten at værmålingene for Grøtnes er ferdigstilt.

– Ekspertgruppen i Avinor er ferdig med analysene for Grøtnes som viser en værmessig tilgjengelighet på 98 prosent.

Det tilsier at Grøtnes ligger innenfor de krav til værmessig stabilitet som Avinor krever for nye flyplasser. Når det gjelder værmålinger i Fuglenesdalen, som Avinor også har krevd utredet som lokaliseringssted, pågår analysearbeidet fremdeles. Ifølge kommunikasjonssjefen målingene ventet å bli ferdigstilt i løpet av oktober.

Værraportene er imidlertid bare en del av beslutningsgrunnlaget som myndighetene skal basere en avgjørelse på..

Lang vei fram

– Vi tar sikte på å ha den fullstendige rapporten for Hammerfest-målingene klar i desember. Avinor tar deretter sikte på å komme tilbake til Samferdselsdepartementet med forslag til videre prosess, herunder en samfunnsøkonomisk analyse.

– Hvordan ser de forelløpige vurderingene ut for Nye hammerfest Lufthavn?

– Vi vil ikke gå ut med noe offentlig før rapporten kommer, altså tidligst desember, klargjør Gurli Høeg Ulverud.

For mange storflyplasser?

I valgkampen avviste Ap å si noe om de ville kiunne anbefale en ny storflyplass i Hammerfest. Dagens flyplasstruktur i Finnmark er i særklasse den tetteste i Norge. I dag er det tre storflyplasser, der Kirkenes og Alta funger som nav for for ordinær passasjertrafikk og Banak (Lakselv) bygges opp som godstransport, spesielt med tanke opå eksport av fersk fisk og charterturisme.

Tidligere stortingsrepresentant Kåre Simensen har uttalt at Stortinget, slik han vurderer det, har gitt positive signal om å bygge en ny flyplass i Hammerfest. Ifølge Ap-representanten har det vært snakk om en ny kortbaneflyplass.

– Jeg har selv støttet at det bør komme en ny kortbaneflyplass, men er helt på linje med de vurderinger toppledelsen i Avinor kommer med når det gjelder muligheten for en fjerde storflyplass, har Simensen gjort klart.

I intervjuet med NRK Finnmark sier Dag Falk-Petersen følgende om flyplasstukturen i januar 2017:

– Finnmark med sine 76.000 innbyggere har tre rullebaner med mer enn 2000 meters lengde. Det er en god løsning og god tetthet, om det er behov for en fjerde lang rullebane, er vi usikker på.