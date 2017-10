– Politiet pågrep ruspåvirket sjåfør

nyheter

Trafikk-uhell opå Kronstad, nærere bestemt Kronstadbakken, viser seg nå å ha komplikasjoner ved at bilen var stjålet og føreren ifølge politiet ruspåvirket. trafikkuhellet skjedde lørdag ettermiddag, og a politiet kom til stedet viste det seg at airbag var utløst og at fører hadde stukket av.

– Vi nå fått kontroll på fører. Det vi kan si om situasjonen er at bilen som var involvert er stjålet. Politiet har i etterkant av hendelsen funnet fram til personen vi mener har ført bilen, sier sier operasjonsleder Svein Erik Jacobsen ved operasjonssentralen i Finnmark.

– Hva har skjedd?

– Det var et trafikkuhell. Samtidig er det helt åpenbart at fører var ruspåvirket, noe som kan være med å forklare ulykken.

– Kan vi anta at føreren ikke var påvirket av alkohol?

– Ja, det er åpenbart at rusen ikke skyldes alkohol, bekrefter operasjonslederen.

Da føreren stakk fra stedet ble bilen stående i kjørbanen og sperret trafikken. Brann- og redningstjenesten fikk trukket bilen unna så trafikken igjen kunne passere forbi. Nødetatene rykket rundt 17.45 ut til Kronstad, etter en trafikal hendelse. Ifølge Finnmark politidistrikt har det skjedd et trafikkuhell på E6, Kronstadbakken.

– Begrenset fremkommelighet, 1xx (nødetatene, red. anm) til stedet, meldte politiet på twitter.

Ifølge et vitne som lenge stod fast i køen var det stor aktivitet med blålys og alle nødetatene på stedet.

Etterhvert ble det klart at bilen var stjålet og at føreren ikke var mer skadet enn at hun forlot stedet. Vitner som kom til observerte en ung kvinne med lyst hår som straks tok beina fatt fra der bilen stod. Ifølge Ifinnmark var bilen eid av Viktor Andersen, i Andersen Arbeidsdykking AS. Den skal ha blitt stjålet fra Raipas lørdag ettermiddag like før trafikkuhellet var et faktum..