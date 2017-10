– Et lite, men viktig valgløfte innfridd

nyheter

– Dette er lite bidrag til å få barn og ungdom fra passivitet til aktivitet. Vi vet veldig mange i dag vokser opp og alt for lite fysisk aktive. Denne aktivitetsparken kan være med å øke det fysiske aktivitetsnivået og samtidig gjøre sentrum mer attraktivt og levende, sier Ap-politiker Torfinn Reginiussen om den nye aktivitetsparken i sentrum.

Aktivitetsparken mellom Nordlysbadet og Nordlyskatedralen ble åpnet onsdag, til stor glede for inviterte elever fra Bossekop skole som raskt kastet seg inn i leken på klatreapparater, ringer, disser og bordtennisbord. Aktivitetsparken, som har fått navnet «Chillyou», ble åpnet av ordfører Monica Nielsen. Nettopp Nielsen og Reginiussen gikk ut i valgkampen med lovnad om å fikse et aktivitetstilbud til barn og unge i sentrum.

– Lovnadene fra Ap i valgkampen om aktivitetspark i sentrum er innfridd. Det er som sagt ikke verdens største sak, men ser vi den i sammenheng med et økende samfunnsproblem om at våre unge blir mindre fysisk aktive, og at mange andre forhold i samfunnet trekker i retning av passivitet, er «Chillyou» viktig, sier Reginiussen som av profesjon er manuellterapeut og legger til:

– Parken gir veldig gode muligheter for fysisk aktivitet og trening. Parken har en barnedel, en ungdomsdel og en styrketreningsdel. Den er virkelig et lavterskeltilbud for alle, særlig barn og ungdom som ikke deltar i annen organisert trening. Parken er åpen 24/7 365 dager i året. Tilbudet det er gratis og alle kan trene når det passer den enkelte.

Ser vi på kostnadsbiten var ikke realiseringen av valgløftet til Ap noen selvfølge. Parken har har kostet 1,7 mill og er finansiert i et samarbeid mellom Alta Kommune, Amfi og spillemidler.