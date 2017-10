– Ap-politikere heier fram sammenslåing med Troms

nyheter

Fylkestingets 18-17 vedtak der Johnny Ingebrigtsen (SV) og 17 Ap-representanter stoppet en kombikai som skulle gi distriktsbygdene et godt samferdselstilbud, kan få framtidige dramatiske konsekvenser. I Alta Ap er frustrasjonen så stor over vedtaket som var anbefalt av administrasjon og hovedutvalg, at det nå heies åpenlyst på en sammenslåing mellom Finnmark og Troms fylke.

– Frustrasjonen over det som skjer i Finnmark Ap, og deretter i fylkestinget, er langt større enn det som kommer til uttrykk. Det er nærmest umulig å nå gjennom med saker, og i den siste saken med kombibåtkaia, er en typisk sak der en ikke vil finne løsning fordi det gjelder Alta. Så glemmer man at det handler om å gi små distriktsbygder i ytre Altafjord noe av det viktigste dersom de skalforbli livskraftige samfunn inn i framtiden, nemlig god bådkommunikasjoner, sier gruppeleder for Ap i kommunestyret, Ole Steinar Østlyngen.

Bedre med Troms

En rekke av Ap-politikerne i Alta har offentlig gått ut og heiet på en sammenslåing med Troms fylkeskommuine. Det selv om Finnmark Ap og fylkestinget i Finnmark fortsatt jobber for å få stoppet sammenslåingen, noe også Finnmark Ap lovte å kjempe for i valgkampen.

– Det er vel ikke helt riktig å si at vi heier fram et sammenslått Troms og Finnmark. Stortinget har bestemt dette, og vi ser mange fordeler med et større fylke og vil bidra til at Finnmark kommer best mulig ut av en slik prosess. Skulle arbeidet med reversere Stortingets vedtak lykkes, ja, da stiller vi oss bak også det. Samtidig er det ikke å legge skjul på at mange ser fram til den dagen vi ikke blir slått ned av bakstreverske og motarbeidende holdninger fra deler av finnmarksmiljøet, sier Østlyngen til Altaposten.

Alle tapere

Det er NRK Finnmark som først fortalte om frustrasjonen i Altra Ap og at sentrale politikere gleder seg til å bli en del av en større region. På Fasebook har både Bernt Berg og Kjetil Kristensen offentlig gitt uttrykk for samme tanker som Østlyngen nå bærer til torgs.

Kristensen peker i sin kommenar på FB at Alta kommune og fylkeskommunen sammen hadde mulighet til å sikre distriktsbefolkningen et godt tilbud, men at hans egne partikamerater i fylkestinget torpederte muligheten.

– Det er ikke noen fornuftig tankegang som ligger bak flertallsbvedtaket. Her sier tinget nei bare fordi det er Alta, og man gir blaffen i menneskene ute i bygdene i Altafjorden. Er det art man blir frustrert og forbannet, sier Østlyngen og legger til:

– At ingen i Finnmark Ap ser at kampen og hetsen mot Alta skaper en krangel som bare gir tapere, er for meg uforståelig. I stedt for å lete etter gode løsninger for hele Finnmark er det om å gjøre å ta Alta for enhver pris. I så måte er det ikke rart at store deler av Altas befolkning, slik jeg opplever det, ser fram til at Finnmark blir en del av en større region.

Ingen kommentar

NRK melder at det var gruppeleder Remi Strand som satte fram forslaget om å sii nei til kombibåtkaia i Bukta. Det skjedde gjennom et utsttelsesvedtak. De interne stridighetene ønsker han ikke å diskutere.

– Jeg skjønner at det er sterk frustrasjon, men Ap ønsker å ta disse diskusjonene internt, sier Strand.

Altaposten er kjent med i tillegg til Alta-representant Geir Ove Bakken var det flere av representantene som på gruppemøtet kjempet for kailøsningen, deriblant også fylkesordfører Ragnhild Wassvik. Voteringen viste imidlertid at Strand fikk flertall og gruppa ble låst.