Slik ser du hvem som har søkt på deg i skattelistene

nyheter

I dag ble skattelistene offentliggjort, og selv om det er slutt på at mediene publiserer hele lister, er det fullt mulig for alle å gjøre egne søk i skattelistene.

Men vær klar over at alle søk loggføres. Det betyr at du kan se hvem som har sett dine skatteopplysninger.

Du kan også sjekke de med høyest inntekt, formue og skatt på altaposten.no

Slik gjør du

Gå inn på skatteetaten.no/no/Person/ og velg «Søk i skattelistene».

Velg så igjen «Søk i skattelistene» og logg inn med Min ID BankID, Buypass eller Commfides. For de fleste vil BankID være det enkleste, da dette er samme innlogging som du bruker på nettbanken din.

Når du har logget deg inn for å søke i skattelistene er det en egen fane som heter «søkestatistikk». Denne viser det hvem som har søkt på deg.

Ifølge Skatteetaten får du se navn, fødselsår, postnummer og poststed på den som har søkt. Skatteetaten opplyser at listen over hvem som har søkt og sett dine opplysninger oppdateres en gang i timen.