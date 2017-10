SV-lederen skuffet over Ap og Johnny

nyheter

Leif Birger Mækinen sier til Altaposten at han personlig er svært skuffet over at Fylkestinget med én stemmes overvekt kullkastet prosjektet med kombikai i Bukta. Den ville gitt distriktsbygdene i ytre Altafjord en ny og bedre samferdselshverdag.

– Jeg går ikke med på at det var Johnny og SV som vippet vedtaket helt feil vei. Ansvaret ligger vel først og fremst hos de 17 i Ap-gruppa som samlet stemte ned en meget god løsning som administrasjon og hovedutvalg hadde jobbet fram, sier Mækinen til Altaposten.

Vil ikke svare på om han bryter med Ap-gruppa Geir Ove Bakken ble ydmyket av sine egne partifeller og tvunget til å stemme mot sin eget forslag.

Tommy brøt ut

Ap-gruppe sammen med SVs Johnny Ingebrigtsen sa nei til å sikre tilførsel av 3,5 million kroner i et spleiselag med Alta kommune. For vel åtte millioner kroner kunne ei kombikai, tilpasset en kombinert hurtigbåt og ferge blitt bygd i Bukta i Alta. Alta kommunes bidrag var investeringstøtte og overskuddsmasser fra E6-utbyggingen i Alta. Kaia skulle plasseres i havneområdet i Bukta i sentral-Alta og fungere som knutepunkt for båtruter, befolkning og næringsliv i distriktsbygdene i Altafjord.

– Jeg er enormt skuffet. Det har vært kjørt et løp mot Alta. For å ramme vekstsenteret i Finnmark har man ingen betenkeligheter med å ofre distriktsbygdene i Altafjorden. Hos meg var det aldri tvil. Jeg måtte bryte med posisjonsgruppen, sier Berg.

Det ble også tidlig klart at også Svein Iversen (KrF) ville stemme for bygging av kombikaia, og fulgte Tommy Bergs eksempel ut av posisjonen bestående av Ap, KrF og SV. De to utbryterne som stemte med opposisjonen måtte likevel se at de tapte voteringen 18-17.

SV-Johnny joker

Fylkesleder Mækinen vil, til tross for skuffelsen, ikke kritisere Ingebrigtsen. Mækinen bekrefter at SV hadde behandlet saken og hadde gått inn for «det gamle opplegget» hvor også kombikaia i Bukta lå inne.