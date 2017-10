Ronny takker av

nyheter

Berg har hele veien signalisert at han går for ordførerkampen om to år, noe som betyr at rollen som statssekretær i fiskeridepartementet blir for krevende. I dag ble det kjent at politisk rådgiver Veronica Pedersen Åsheim overtar jobben til Ronny Berg.

Takknemlig

Ronny Berg tinglyste sin egen avgang på Facebook. Han fikk avskjed i nåde.

– Jeg må bare si at det har vært en fantastisk opplevelse og jeg har vært utrolig privilegert som har fått denne muligheten, skriver han på profilen.

Berg har heller ikke lagt skjul på at det blir mye tid borte fra familien, det vil si kona Lise og sønnene hjemme i Alta. Han takker familien for muligheten og vender nå tilbake til Alta og arbeidsplassen, nå som seksjonssjef for Finnmark i Statens vegvesen.

Får kona

Det ble videre kjent av fiskeriminister Per Sandberg får følge av kona si i regjeringsapparatet. Line Miriam Sandberg er nemlig ny statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet.

En av endringene er at Frode G. Hestnes (Frp) går av som statssekretær for helseminister Bent Høie (H), som altså i stedet får bistand av Line Miriam Sandberg i departementets politiske ledelse. Hun tiltrer 10. november. Hestnes blir i stedet statssekretær ved Statsministerens kontor.

Ekteparet Sandberg er ikke det eneste i regjeringsapparatet. Frp-statssekretærene Cecilie og Vidar Brein-Karlsen er også gift, i likhet med arbeidsminister Anniken Hauglie (H) og statssekretær Lars Jacob Hiim i Næringsdepartementet.

Line Miriam Sandberg kommer fra stillingen som reiselivssjef i Destinasjon Senja, er fylkesleder i Troms Frp og medlem av partiets landsstyre.