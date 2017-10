Pris til blomstrende virksomhet i Alta

nyheter

Altaposten laget nylig en sak på Marita og Geir Tore Olsen og deres blomstrende forretning som nå har passert 10 millioner kroner i omsetning. Det har også Innovasjon Norge fått med seg. Fra de startet med enkeltmannsforetak og salg av sommerblomster i 1983, har de klart å skape lønnsomhet, selv med stor konkurranse fra dagligvarebransjen.

Innovasjon Norge deler hvert år ut bedriftsutviklingsprisen, som tidligere het bygdeutviklingsprisen. Det blir kåret en vinner i hvert fylke som får 50 000 kroner. Vinnerne deltar i konkurransen om den nasjonale prisen som er på 250 000 kroner. Både økonomi, miljø og innovasjon teller

– Bedriften har vist at det går an å skape og drive en bedrift uten offentlig støtte, og til tross for stor konkurranse fra blant annet dagligvarebransjen, er de nå oppe i en omsetning på 10 mill. De er i Finnmarks-sammenheng en viktig leverandør, og benyttes av store deler av befolkningen i Vest-Finnmark, heter det i begrunnelsen.