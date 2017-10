Pengene fortsetter å yngle – topper lista igjen

nyheter

Skattelistene for inntektsåret 2016 ble fredag morgen klargjort. Her fremgår det at oppdrettsmillionær Harald I. Volden igjen kan se tilbake på et innbringende år. Han står oppført med en lignet inntekt på 15,37 millioner – og var også den som bidro med klart mest til fellesskapet: hele 4,67 millioner kroner betalte han i skatt.

Volden er også å finne i formuetoppen med sine 108,3 millioner kroner, på fjerdeplass bak to altaværinger – Arne H. Kristiansen (117,4 millioner) og Birgitte Johansen (125,7 millioner) med Tana-mannen Thor Aage Pedersen på topp (164,3 millioner)

Listene over de med 25 høyest lignet inntekt finner du i Alta (øverste liste) og i Finnmark ser du under.

Hele oversikten finner du her.

Navn Født Inntekt Formue Skatt Harald Ingebrikt Volden 1941 15 367 123 108 326 440 4 670 079 Bjørn Gunnar Pedersen 1963 9 685 226 10 082 108 2 436 998 Reinold Erlend Sortehaug Lederle 1972 5 642 036 2 104 801 631 042 Jørn Håvard Hanssen 1973 5 373 147 851 801 1 178 594 Karl Agnar Thomassen 1956 5 157 391 9 804 766 2 376 070 Inger Marie Gunderson 1945 5 101 204 13 569 761 1 359 398 Tore Wæraas 1955 4 945 306 59 658 321 1 742 075 Ole Petter Haugen 1949 3 961 668 6 511 056 1 039 895 Roy-Yngve Thomassen 1973 3 923 194 25 351 241 1 535 528 Svein Harald Thomassen 1964 3 778 484 100 921 067 1 894 414 Jens Christian Jensen 1939 3 765 870 13 618 987 1 035 832 Kjell Erling Bjørnæs 1950 3 612 162 2 468 764 975 764 Tore Thomassen 1944 3 553 645 2 464 177 886 616 Bengt Andersen 1964 3 551 653 18 185 529 1 264 763 Birgitte Johansen 1979 3 475 304 125 685 421 1 938 255 Werner Vonheim 1957 3 420 913 17 178 939 1 019 177 Gunnar Ottesen 1972 3 387 114 3 747 891 915 064 Nils Henry Martin Bjarke 1954 3 329 837 17 382 921 1 048 963 Helge Nilsen 1946 3 325 244 5 058 925 711 256 Tor Erland Nilsen 1965 3 189 885 14 063 774 922 317 Mona Wisløff Vonheim 1960 3 184 938 7 538 113 878 549 Johannes Larsen 1949 3 166 484 2 775 485 659 782 Hildur Gunbjørg Thomassen 1943 3 145 841 1 438 876 741 410 Gisle Loso 1965 2 959 211 5 362 217 1 221 960 Rolf Petter Vonheim 1950 2 884 810 5 039 471 734 013