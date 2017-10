Får ny oppdrift fra strømselskap

nyheter

Ifølge en pressemelding fra partene har FlyViking inngått et strategisk samarbeid med Vesterålskraft Strøm.

– Et billigere og bedre flytilbud på Skagen/Stokmarknes har vært etterlyst av næringslivet i Vesterålen i mange år. Med FlyViking har vi fått det. Målet er at samarbeidet mellom FlyViking og Vesterålskraft Strøm skal bidra til at tilbudet opprettholdes og styrkes ytterligere, sier daglig leder Stig Abelsen i Vesterålskraft Strøm i pressemeldingen.

Markedssjef Kristine Jørstad Bock i FlyViking føler seg velkommen.

– Vi har mange som heier på oss og ønsker oss velkommen, både politikere, reiseliv, næringsliv og privatpersoner. Vi må få disse om bord i flyet. Det tror vi samarbeidet med Vesterålskraft Strøm skal bidra positivt til, sier Jørstad Bock. .