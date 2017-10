nyheter

En mann i 20-årene fra Alta er siktet for å ha brutt straffeloven.

I siktelsen heter det at han forut for tirsdag 13. juni 2017 i Oslo mottok 485 gram hasj fra en for politiet ukjent person og tok dette med seg til Alta hvor han skulle videreselge stoffet. Han ble stanset av politiet på Alta lufthavn.

Saken er foreløpig satt opp for Alta tingrett i midten av november.