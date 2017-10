Styremøte i HN: – Skjønner at Alta ville gi tilsvar

nyheter

Styret i Helse Nord (HN) brukte ikke mange minuttene på å gå et nytt steg mot realisering av Nye Hammerfest sykehus til en prislapp på mellom to og tre milliarder kroner. I dag ble tomt på Rossmalla like ved dagens sykehus i Hammerfest vedtatt enstemmig av styret i Helse Nord. Det skjedde til tross for at ordføreren i Alta på vegne av Alta kommune har krevd øyeblikkelig stans i planene for nytt sykehus i Vest-Finnmark, og at det må foretas en helhetlig faglig utredning av strukturen før lokalisering av det nye sykehuset blir foretatt.

Ingen reagerte

Alta kommune hevder at det nå er dokumentert et ufullstendig beslutningsvedtak uten noen form for helhetlig utredning av sykehusstrukturen. Dette er styrket gjennom en ny gjennomgang gjort av Oslo Economics som var klart like før styremøtet i dag 25. oktober. Alle styremedlemmene var gjort kjent med at Oslo Economics, et landets mest benyttede byråer på samfunnsanalyse, har gått gjennom HN-direktør Lars Vorland beskrivelse av beslutningsgrunnlaget for dagens struktur i Vest-Finnmark, og bygging av Nye Hammerfest sykehus.

– Både Vorlands egen gjennomgang, og det OE har lagt fram viser at lovens krav til utredning ikke er ivaretatt, sier Alta-ordfører Monica Nielsen og legger til:

– Etter vår oppfatning snakker vi om lovbrudd dersom vi ikke får en utsettelse og igangsetting av en omfattende ny og helhetlig utredning av strukturen i form av flere alternativ. Dette går også klart fram i de vurderinger OE har gjort.

Styret i Helse Nord fant imidlertid ikke grunn til å bruk tid på innspillet fra Alta kommune og ordfører Monica Nielsen.

Selvstendig ansvar

I et brev til styremedlemmene har Alta-ordføreren gjort det klart at hvert enkelt styremedlem er ansvarlig for at det ikke finnes et beslutningsgrunnlag før milliardinvesteringene.

«Hvert styremedlem har et selvstendig ansvar for best mulig helsetjenester for flest mulig mennesker innenfor tilgjengelige ressurser. Det må derfor foreligge en uhildet utredning før en beslutning av bygging av nytt sykehus vedtas,» heter det i brevet styremedlemmene fikk i forkant av møtet.

To av styrets medlemmer er fra Finnmark, men kun Kari Jørgensen fra Alta møtte. Hun har i flere perioder hatt sete i styret, men ikke markert seg med å framføre innspill fra befolkningen i Alta-regionen som krever sikkerhet for liv og helse. I styremøte i dag minnet Jørgensen resten av styret på at det forelå kritiske innspill fra Alta.

– Det stilles spørsmål ved notatet som er utarbeidet av Helse Nord om beslutningsgrunnlaget. Med den strukturen som ligger som en del av vårt oppdrag kan vi vedta å gå videre med tomtevalget, men jeg ønsker en samlet økonomisk bærekraftanalyse for Finnmarkssykehuset lagt fram når vi får konseptvalgutredningen lagt fram i 2018, sa Jørgensen før styret enstemmig plasserte Nye Hammerfest sykehus på Rossmolla i Hammerfest.

Forventet reaksjon

Administrerende direktør Lars Vorland hadde ikke større kommentar om mangelfullt beslutningsgrunnlag, og at den kritikken som er reist mot hans gjennomgang av de utredninger og vurderinger er som er gjort.

– Oppsummeringen er gjort på oppdrag fra helseministeren. Skjønner jo at det ville komme en reaksjon fra Alta, og den ligger jo her, var alt Vorland ville si om reaksjonene fra Alta.

– Skal jeg gi en nøktern beskrivelse av det beslutningsgrunnlaget som Helse Nord har forsøkt å dokumentere er det rett og slett at det er ikke-eksisterende. Det finnes ikke noe grunnlag for å ta beslutning for å investere mellom to og tre milliarder kroner i et nytt sykehus i Vest-Finnmark, sier ordfører Monica Nielsen og legger til:

– Den ferske gjennomgangen fra Oslo Economics, som ble ferdig tirsdag, etterlater ingen tvil om at vil gamble med flere milliarder av samfunnets midler. Den eneste faktabaserte utredningen som er gjort er foretatt av Oslo Economics (OE), og den vil ikke Helse Nord akseptere.