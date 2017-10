Kamp om viserektor-posisjonen

nyheter

Begge disse to ønsker å bli viserektor for Finnmark og Nord-Troms. Det er klart etter at søkerlistene for viserektorer i henholdsvis Finnmark og Nord-Troms, og Sør-Troms og Nordland ble kjent i dag og publisert på UiT sine sider. Søknadsfristen var 23. oktober.

Wenche M. Kjæmpenes (55) er idag dekan ved UiT i Alta, mens Sveinung Eikeland (61) er viserektor i Alta. De andre søkerne er Stein Tage Domaas (58), seksjonssjef ved Landbruksdirektoratet i Porsanger og Jon Abraham Lie Leinæs (25), student/laboratorieleder i Trondheim.

Det var fire søkere til denne stillingen, mens ni personer søkte om stillingen som viserektor i Sør-Troms og Nordland.

En faglig lederfunksjon

Viserektorene skal bidra til å løfte fram UiTs satsinger innen forskning og utdanning. Stillingen som viserektor er en faglig lederfunksjon, og har på vegne av rektor ansvar for UiT sin virksomhet som regional utviklingsaktør. Stillingene skal inngå i universitetets toppledelse og ha et regionalt ansvar. Viserektoren skal også legge til rette for hensiktsmessige samarbeidsformer med statlige virksomheter, kommuner, fylkeskommuner, næringsaktører og andre relevante samarbeidspartnere i regionen.

Viserektorene vil ha hovedsete i Alta og Harstad, og opprettes fra 1. januar 2018. Viserektoren tilsettes på åremål.

Viserektor for Sør-Troms og Nordland:

Silje Camilla Wangberg (38), professor/assisterende instituttleder, Narvik, Peter Wide, (62) professor II, Kristinehamn, Rikke Gürgens Gjærum (44), professor, Harstad, Edel Palma Storelvmo (65), viserektor, Narvik, Ellen Riise (43), lærer, Evenes, Linn-Elise M. Pedersen (34), SAP konsulent-team lead. I tillegg er det tre søkere som er unntatt offentlighet.

Det er universitetsstyret som ansetter viserektorene, og ansettelsene skal etter planen skje på styremøtet den 30. november.