Alta havn fornøyd med løsninger for Altafjorden

nyheter

Hapalahti mener det vil være en fremtidsrettet løsning for Alta kommunes innbyggere og næringsdrivere på øyene Stjernøy og Seiland. Avhengig av hva som skjer med kai i Mikkelsby, kan det også bli gode nyheter for Årøya. Altaposten kunne i forrige uke melde at sambandet igjen skal betjenes av ferge og at det skal gjennomføres en anbudsrunde.

Fyllmasser og penger

Fylkesrådmannen gleder seg også over at Alta kommune og Alta havn stiller seg positive til bygging av kombibåtkai i Bukta. De vil bidra både økonomisk og med fyllmasser til bygging av kaia.

– Fylkesrådmannen anbefaler at en fullfører bygging av kombibåtkai i Bukta, og at det bevilges åtte millioner kroner for ferdigstillelse av prosjektet, heter det før møtet torsdag.

Fylkesrådmannen mener at man ved å fremskynde bygging av kombibåtkai i Kvalfjord, vil gi muligheten for endringer i rutestrukturen for hele Altafjorden/Rognsundet. Så gjenstår det å se om fylkestinget torsdag lander på samme konklusjon.

Fylkesrådmannens har følgende forslag:

1. Sambandet Mikkelsby – Kongshus redefineres til fergesamband, og sambandet tas ut av eksisterende hurtigbåtkontrakt på permanent basis

2. Fylkesrådmannen bes å gjennomføre anbud for kjøp av fergetjenester i fergesambandet Mikkelsby – Kongshus for perioden 2018 – 2019 med opsjon for påfølgende et pluss et år.

3. Det bevilges 8 millioner kroner til bygging av kai i Bukta under de forutsetninger som er gitt i saken.

4. Bygging av kombibåtkai i Kvalfjord fremskyndes til 2018.