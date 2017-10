nyheter

Operasjonsleder Stein Kristian Hansen ved politiet i Finnmark understreker at dette ikke er greit.

– Dette er ikke lov. Fyrverkeri skal kun sendes opp på nyttårsaften, eller etter avtale med politiet og brannvesenet, sier Hansen.

Ifølge operasjonssentralen kunne det høres minst åtte smell.

– Siste melding går på at oppskytningen kom fra hoppbakken i Alta. Vi har sendt en patrulje for å undersøke nærmere, men frykter at gjerningspersonen(e) har forsvunnet, sier Hansen.