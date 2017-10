Vil stenge dørene for godt

nyheter

31. oktober møtes hovedutvalget for oppvekst og kultur. Her skal det tas stilling til om Gakori barneahge skal stenges for godt.

Barnehagen har tidligere vært vedtatt midlertidig stengt, grunnet overkapasitet. I et kommunestyrevedtak fra desember 2016 fremgikk det at «Alta kommune har for høy barnehagekapasitet som medfører at 3 avdelinger i kommunale og/eller private barnehager midlertidig stenges»

I saksfremlegget fra administrasjonen foran kommende hovedutvalgsmøte heter det at tenken er å «legge ned Gakori barnehage fra barnehageåret 2018/2019». Dette skal gi en innsparing på 1,3 millioner i 2018, deretter 3,2 millioner kroner årlig.

Det totale barnetalelt ved Gakori barnehage har ifølge saksfremlegget sunket fra 41 i desember 2013 til dagens 24 barn.

– Rådmannen anbefaler at Gakori barnehage legges ned fra barnehageåret 2018/2019. Det vil utgjøre en innsparing på pedagogisk drift på kroner 1,3 millioner i 2018 og 3,2 millioner påfølgende år, heter det i saksfremlegget.