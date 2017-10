Tar i bruk nødnettet

nyheter

Det betyr at legevakta får nytt nummer fra klokka 12.00 onsdag. Det nye nummeret man skal ringe for å komme til legevaktsentralen i Kautokeino er 784 84 320.

For en tid tilbake ble det reist kritikk mot at det var vanskelig å komme frem på det kommunale nummeret til legevakta, 784 85 555, et nummer så nå altså forsvinner.

– Ja, vi tar i bruk det nye nødnettet i Kautokeino fra onsdag og da må man bruke det nye nummeret vårt som er 784 84 320. Kanskje like greit å notere nummeret med det samme, sier kommunalleder for helse og omsorg, Kent Ailo Hætta til Altaposten.

Han understreker at man skal ringe 116 117 ved behov for øyeblikkelig helsehjelp eller det nye nummeret 784 84 320.

– Står det om liv ringer man 113 (AMK) som tidligere, mens hvis du ringer 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området du oppholder deg i, forklarer kommunallederen.