Settes på bakken

nyheter

En aksling på et av Forsvarets Bell-helikoptre knakk tvers av etter en treningstur ved Bardufoss. Nå settes alle helikoptrene av samme type på bakken.

Heldigvis hadde helikopteret landet og sto på en landingstralle med motoren i gang da nestenulykken skjedde 9. oktober, ifølge Forsvarets forum.

Piloten hørte et smell, og turtallet for halerotoren gikk i null. Etter undersøkelser viste det seg at en aksling i girboksen som driver halerotoren, hadde brukket og dermed var satt ut av drift. Hadde dette skjedd i lufta, ville helikopteret ha begynt å rotere.

– Det er første gang dette skjer – på 19 millioner flytimer med Bell 412 og 212 over hele verden. Begge har denne typen aksling. Den ødelagte akslingen er sendt til USA for nærmere undersøkelser, og hele flåten av denne typen maskiner er satt på bakken mens videre undersøkelser pågår, sier skvadronsjef Eirik Stueland ved 339-skvadronen til Forsvarets forum.

Forsvaret har 18 Bell-helikoptre, men vil ikke opplyse hvor mange de har av hver type. Kun én av typene er blitt satt på bakken etter uhellet (©NTB)