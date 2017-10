Krever utsettelse

nyheter

PCI-forslaget (nytt hjertemedisinsk senter i Bodø) ble fremmet av Aps Geir Ove Bakken. Det inneholder to punkter. I klartekst heter det i forslaget, at fylkesutvalget krever at styret i Helse Nord må utsette behandlingen av PCI-saken. Dette fordi det er et brudd på samarbeidsavtalen mellom Helse Nord og fylkeskommunene i nord i forhold til samarbeidsmøter i viktige helsesaker.



Videre, i det siste punktet, heter det at etablering av nytt PCI-senter i Bodø vil føre til at det avgis ressurser fra det etablerte sentret på Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN). Fylkesutvalget i Finnmark aksepterer ikke en svekkelse av fagmiljøet ved UNN. Dette med bakgrunn i at Finnmark har dårligst sjanse for overlevelse innenfor hjertemedisin, heter det i vedtaket.