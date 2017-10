Gigantsprekk på nærmere 50 mill

nyheter

Alarmklokken ringer høylytt etter et merforbruk på helse- og sosialsektoren på 46,9 millioner kroner etter 3. kvartal. Derfor må Alta kommune tære på bufferfondet.

Går mot underskudd

– Dette er en økning på hele 15 millioner kroner siden 2. kvartal, og fordeler seg på omtrent samtlige virksomheter innen tjenesteområdet. Dette merforbruket fører til at Alta kommune i 2017 vil få et merforbruk og et negativt netto driftsresultat, påpeker rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Nok en gang er det ressurskrevende brukere som tilskrives kostnadsøkningen, mens stramt arbeidsmarked, høyt sykefravær og kjøp av tjenester og vikartjenester hos private tilbydere, er blant årsakene.

Disiplin i andre sektorer

Den siste regnskapsrapporten fra Alta-rådmannen viser samtidig at merforbruket totalt sett er banket ned med ti millioner kroner. Etter andre kvartal var merforbruket på 30 millioner kroner. Nå er det på 20 millioner, takket være god budsjettdisiplin på de fleste områdene.

– Årsaken er at noen tjenesteområder melder om mindreforbruk, samt at Alta kommune mottar mer i skatt/rammetilskudd. Totalt utgjør dette rundt 20 mill i besparelser/økte inntekter, opplyser rådmannen i sin rapport som nå sendes ut til politikerne.

I løpet av november vil Alta kommune starte opp et omstillingsprosjekt i samarbeid med ekstern leverandør. Målsettingen med prosjektet er å ta ned driften av Alta kommune med 80 millioner innen utgangen av 2018.

For å dekke inn et eventuelt merforbruk i 2017, må kommunen bruke av bufferfondet. Dette fondet er for tiden på 55,8 mill.