Ba fylkesutvalget stoppe valg av sykehus-tomt

Alta-representantene Trine Noodt (V) og Claus Jørstad (Frp) satte sykehussaken på dagsorden til fylkesutvalget. De to Alta-representantene ønsket i fylkesutvalgets uttalelse til styret i Helse Nord angående PCI-sentersaken, et eget tilleggspunkt med en anmodning om å utsette valget av sykehustomt til nytt sykehus i Vest-Finnmark. Administrasjonen har overfor styret innstilt Rossmolla i Hammerfest by som ny sykehustomt.

– Dessverre fikk vi ikke realitetsbehandlet forslaget. Et demokratisk overgrep av vår nye fylkesordfører Ragnhild Vassvik. Dersom dette blir førende for den linje som møtelederen legger opp til har demokratiet fått svært dårlige kår, sier Noodt til Altaposten.

– Du antyder en maktarroganse fra fylkets ledende parti, hvordan begrunner du det?

– Fylkesordføreren startet med å argumentere mot forslaget vårt, noe som selvfølgelig er en demokratisk rett. Etter hvert endret hun argumentasjon til at tilleggspunktet vi foreslo ikke var relevant for den saken vi hadde til behandling, PCI-sentersaken. Dette var en sak som handlet om det kommende styremøtet i Helse Nord. Nå hadde fylkesutvalgets mulighet til å sende et signal direkte til styret, selvsagt var forslaget høyst relevant.

– Maktarroganse

Men når Ap ikke kunne gå for tilleggspunktet avviste fylkesordføreren egenhendig å realitetsbehandle forslaget.

– Er dette maktarrogant?

– Ja, vi bak forslaget føler oss kneblet av fylkesordføreren. Nå skal det vel mye til for at vi hadde fått flertall for forslaget, men det ville forhåpentligvis blitt et stort mindretall. I et demokrati skal en være svært forsiktig med å stoppe en debatt på formalia. Jeg tror mange, ikke minst i Alta, hadde håpet at Ap hadde lært av maktarrogansen som ble utvist i valgkampen.

– Når du sier at sjansen til å få flertall for forslaget var liten, regner du da med at Geir Ove Bakken og Svein Iversen ville stemt mot forslaget?

– Det synes jeg Bakken og Iversen selv bør svare befolkningen på. Folk i Alta lurer sikkert på det samme. Jeg var nok litt raskt ute med å konkludere at det ikke ville blitt flertall. Kanskje fryktet fylkesordfører nettopp at det ville bli flertall for forslaget, og derfor måtte ty til det udemokratiske å stoppe realitetsbehandlingen.

– Dårlig gjort

Forslagsstiller for PCI-senteruttalelsen, Geir Ove Bakken (Ap), snur påstanden om maktarroganse til å ramme Claus Jørstad og Trine Noodt.

– Det er veldig uheldig å gå rett i strupen på en fersk fylkesordfører med beskyldninger om maktarroganse, og en udemokratisk måte å lede fylkesutvalget på. Faktum er at Noodt og Jørstad forsøkte å kuppe fylkesutvalget på en svært useriøs måte, og skal fylkesutvalget framstå som seriøst var det kun en ting å gjøre, avvise forslaget fra Venstre og Frp om å bringe inn sykehusstrukturen i Vest-Finnmark i uttalelsen om PCI-senteret, sier Bakken.