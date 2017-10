Samlet inn over en million i Alta

nyheter

Finnmark ga samlet til TV-aksjonen 3 538 799 kroner, noe som gjør oss til det tredje beste giverfylket i landet. Det totalte innsamlingsbeløpet for landet som helhet mandag morgen er på 218 586 896. Det betyr at tallet nærmer seg fjorårets sum som endte på 220 millioner.

Årets aksjon går til Unicefs arbeid med å sikre barn og unge skolegang og utdanning i land med krig og konflikt. For Altas del har man passert en million kroner i innsamlede penger, noe som betyr et snitt per hode på 49,18, mot fjorårets tall på 41 kroner per innbygger. Landsgjennomsnittet i år er på 41,55.

– Vi er veldig fornøyd med å ha bikka millionen og for at vi gir mer enn i fjor, sier Erik Karlstrøm, leder for aksjonen i Nordlysbyen.

Han mener årsaken til givergleden ligger i engasjementet til folk og de mange skolearrangementene.

– Skolene og barnehagene gjør en kjempeinnsats og enda har vi ikke fått inn pengene fra tre skoler. I tillegg skal to skoler ha arrangement denne uka, sier Karlstrøm.

Fylkesleder for Troms og Finnmark, Inger-Heidi Brindley Kjærvik, er strålende fornøyd med årets resultat.

– Det er bare helt fantastisk. Det er ikke tvil om at aksjonen berører mange og at stadig flere lar seg engasjere alt fra fylket, ordførere, næringsliv og ikke minst skolene. Engasjementet er rørende for hele landets del, sier Kjærvik.

- Bidrar med glede Men givergleden er ikke like stor som i fjor.

Da Altaposten snakket med Tommy Berg i DNB i Alta i går kveld, kunne han konstatere at det som bliir gitt i bøssene går ned fra år til år.

– Men det er helt naturlig. Vi lever i et snart kontantløst samfunn og med mulighetene vi har til i både vippse, sende sms eller ringe inn, gjør at det er enklere for mange å gi. Og her kommer det masse inn, fastslår Kjærvik, som minner om at det fortsatt er muligheter i lang tid fremover å bidra.

Av Finnmarkskommunene ga Hasvik mest i år også med 128,98 per innbygger, mens Kautokeino ga minst med 30,06 kroner.