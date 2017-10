Ladeplasskrav utsatt

nyheter

I parkeringsforskriften er det et krav om at alle parkeringsområder skal ha et visst antall ladeplasser. I utgangspunktet skulle dette kravet tre i kraft fra 1. januar 2018, men det har nå blitt utsatt til 1. juli.

– Vi ser at prosesser med planlegging, anbud og innkjøp tar tid. Videre vil frost skape utfordringer med graving gjennom vinteren, og det er manglende kapasitet hos dem som kan utføre utbyggingen, sier avdelingsdirektør Henning Harsem i Statens vegvesen i en pressemelding.

Han legger til at selv med utsettelsen har man ikke særlig god tid, og oppfordrer alle som tilbyr parkering om å sette i gang arbeidet så fort som mulig.