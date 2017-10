Den siste soldat i Alta bataljon er død

nyheter

Mandag ettermiddag døde Ingvald Heitmann, 100 år gammel. Det bekrefter sønnen Åge Heitmann overfor Altaposten.

Hedersmannen og veteranen fra Narvikfronten døde fredelig på Kåfjord sykehjem, tre år etter at kona og livsledsageren Åste døde. Etter et langt liv sammen i Eiby, fikk de utmerket pleie på Kåfjord sykehjem, noe sønnen Åge uttrykker stor takknemlighet for.

Så sent som 5. september i år fylte Heitmann 100 år og fikk brevhilsen fra Kong Harald.

100-årsdagen ble feiret med kakebord, norske flagg, blomster og gode ord. Både ordfører Monica Nielsen og varaordfører Anita Håkegård Pedersen var innom bursdagsfesten på sykehjemmet. Det samme var Forsvaret, representert ved kaptein Stein Isaksen og løytnant Hugo Nilsen.

Ingvald Heitmann var en av de høyt respekterte soldatene i Alta bataljon, som deltok på Narvikfronten.

– Narvikfronten var ingen kjære mor, sa Ingvald i intervjuet Altaposten hadde i forbindelse med frigjøringsjubileet.

Finnmarkingene var tyskerne totalt overlegne og drev elitesoldatene fra Wehrmacht fra skanse til skanse. Helt til de allierte kapitulerte og bataljonen måtte avbryte de siste dagers endelige slag, demobilisere og marsjere nordover igjen.

Ingvald Heitmann var blant dem som kjempet i første linje, med mitraljøsen klar. I mai 2015 fikk han sammen med Fritjof Haug minnemedaljen under en flott seremoni på Alta rådhus,