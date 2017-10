Færre elg felles i Norge 

nyheter

Det felles færre elg nå enn for noen år siden og bestanden er på vei ned. Ønsket utvikling, sier Norges jeger- og fiskerforbund (NJFF).

Håvard Skjerstad Andersen i NJFF sier til NRK at elgen er det hjorteviltet som ble skutt mest for noen år siden, men at hjorten har tatt over førsteplassen på jaktstatistikken.

– Det har blitt mer hjort i Norge og mindre elg. Og noe av det er en ønsket situasjon, opplyser Andersen.

Veksten i elgbestanden økte raskt på 1970-tallet og nådde en topp på slutten av 1990-tallet. I jaktåret 2016/17 ble det felt 30.800 elg – omkring 300 færre enn året før, og nedgang på 22 prosent fra 1999/2000.

– På et eller annet tidspunkt, om en bestand ikke blir regulert, så vil sykdom og sult gjøre jobben, sier Andersen.