- Bidrar med glede

nyheter

Elise Thomassen, Julie Abelsen og Sunniva Tunheim fra Alta ungdomskole er tre av mange unge bøssebærere som har vært ute og samlet inn penger til årets TV-aksjon i ettermiddag.

- En glede å bidra, sier ungjentene, når de leverer sine bøsser til DNB, hvor opptellingen foregår på dugnad av de ansatte i banken.

I år går pengene som kjent til Unicefs arbeid med å gi skole og utdanning til barn og unge rammet av krig og konflikt. Tommy Berg i DNB fastslår litt over klokka 20 søndag kveld at givergleden ikke er like stor som i fjor, da altaværingene ble best av de nordnorske byene med 41 kroner i snitt per innbygger.

- Så langt ligger vi på 638 367 kroner totalt, noe som gir 32 kroner per innbygger, og selv om det gjenstår noen roder å telle, så vil det ikke nå opp til fjorårets beløp. Men dette er en trend over hele landet, fastslår Berg, som poengterer at Alta ligger langt over landssnittet som i skrivende stund er på 14,93 kroner.

En av rodene som samlet inn mest penger var Tverrelvdalen, hvor en av bøssebærerne heter Helene Sønvisen Suhr. Altaposten traff Suhr sammen med sin lille datter Helle (2,5) da de i ettermiddag for andre året på rad gikk med bøsse i bygda.

- Det er koselig å hjelpe. Det gir god trim og god samvittighet, smiler Helene.

Helene og de andre bøssebærerne i Tverrelvdalen fikk inn 19.000 kroner, noe som er andre best i Alta kommune bak Kaiskuru med 24.000 kroner, opplyser Berg.

I 2016 gikk pengene til Røde kors og totalen ble på landsbasis 220 643 258 kroner.

- Men mye vipses i dag, så det blir spennende å se hva totalen blir når det endelige resultatet regnes opp senere i kveld, sier Tommy Berg, som oppfordrer folk til å fortsette å bruke de digitale giverløsningene utover kvelden.